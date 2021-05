“A un passo dall’estate”, ai Giardini Margherita la presentazione del Grest di San Savino

La Giunta comunale di Piacenza ha deliberato di dare la sua piena adesione, e perciò di collaborare attivamente, con la Parrocchia di San Savino per la realizzazione della manifestazione ‘A un passo dall’estate’, in programma nel pomeriggio di domani, sabato 29 maggio, dalle ore 15 presso i Giardini Margherita.

Un’iniziativa volta a incontrare le famiglie del quartiere e a presentare il Grest che prenderà il via nella seconda settimana di giugno. Nel corso della giornata verranno svolte attività di intrattenimento, animative e aggregative per fasce d’età diverse. La manifestazione è aperta alla partecipazione di tutti i cittadini interessati, però fino a un numero massimo di 100 persone (in ragione della vigente normativa igienico-sanitaria volta al contenimento dell’emergenza epidemiologica). “Ormai da tempo i Giardini Margherita – sottolinea l’assessore alla Partecipazione, Luca Zandonella – sono teatro di bellissime attività, sia ludiche che educative, con la presenza di minori, giovani e gruppi famigliari. Questo grazie alla preziosa e consolidata collaborazione con la Parrocchia di San Savino, che ringraziamo di cuore e con la quale speriamo di proseguire il dialogo, per rendere i Giardini Margherita e il quartiere sempre più sicuro, partecipato e ricco di iniziative per i cittadini di tutte le fasce d’età, ma soprattutto per i giovani”.

In caso di maltempo, l’evento verrà spostato nell’Oratorio Don Bosco di via Alberoni 35.