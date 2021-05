Rapina e colluttazione nel negozio di abbigliamento, arrestato 42enne

Nel pomeriggio di lunedì 10 maggio i carabinieri della caserma di viale Beverora Piacenza Principale hanno arrestato in flagranza di reato un 42enne italiano con precedenti, ritenuto responsabile di aver commesso una rapina.

Secondo le indagini condotte dai militari, nella mattinata l’uomo aveva ha sottratto alcuni capi di abbigliamento presso il negozio “Gran Market” di strada Farnesiana. Dopo aver prelevato i capi di abbigliamento, si è prima recato nel camerino di prova e poi verso l’uscita, facendo però scattare l’allarme antitaccheggio e attirando l’attenzione del proprietario. Quest’ultimo ha ingaggiato una colluttazione con il ladro, il quale ha anche minacciato la vittima. All’interno del proprio zaino aveva nascosto un giubbotto e una maglietta ed è stato trovato in possesso di una tenaglia e due tronchesi per manomettere i sistemi antitaccheggio. Per questo è stato anche denunciato in stato di libertà per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

La refurtiva è stata recuperata e restituita al negoziante.