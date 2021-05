Volley Academy Piacenza, l’Under 17 supera 3-0 Wimore Giovolley

Ottima vittoria da 3 punti per l’Under 17 regionale della Crai Vap, che nel match disputato giovedì 13 maggio ottiene un importante successo casalingo contro Wimore Giovolley, squadra che fa della fase difensiva la propria arma principale.

L’avvio di gara delle piacentine è subito dei migliori: la Crai Vap controlla il set dall’inizio alla fine senza concedere nulla alle avversarie.

Il secondo parziale prosegue sulla falsa riga del primo, con la Vap che guadagna subito un sostanzioso vantaggio ed è brava a mantenerlo fino alla fine, complici anche due ottimi turni al servizio di Camurri e Cicola.

Il terzo set è quello più combattuto: la Wimore trova le traiettorie giuste in attacco per infastidire la difesa della padrone di casa, le quali faticano a difendere e ricostruire con la stessa facilità dei set precedenti. Ad ogni modo, un grande turno al servizio di Camurri permette alle padrone di casa di staccare le avversarie e di vincere il set per 25-23 e la partita per 3-0.

Mvp la palleggiatrice piacentina Margot Marchetti.

CRAI VOLLEY ACADEMY PIACENZA – WIMORE GIOVOLLEY 3-0 (25-9; 25-15; 25-23)

CRAI Volley Academy Piacenza: Zlatanov, Marchetti 1, Masotti 8, Camurri 15, Boni 2, Kraja 1, Sabatelli 2, Nicolini 8, Corradi 1, Cicola (C) 13, Crisafulli (L1), Boselli (L2).

Allenatori: Sazzi – Chiodaroli

Wimore Giovolley: Grasselli, Tubertini 4, Bartoli 2, Cattini 4, Marchesi, Corradi 5, Moretti, Vasi, Bertolini (C), Ugolotti 6, Illiano, Selmani (L1), Mazza (L2).

Allenatore: Zannini