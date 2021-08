Busa Trasporti MioVolley, due conferme e un nuovo arrivo nel reparto centrali

Il Busa Trasporti MioVolley riparte da due conferme ed un nuovo arrivo nel reparto delle centrali. Incassate le riconferme di Anna Nappa e Chiara Bossalini, già protagoniste nella passata stagione nei campionati Under 19 Provinciale e serie C, il terzetto si completa con Blanca Martino, proveniente dalla Pallavolo Alsenese.

La Martino, classe 2003, approda in maglia MioVolley dopo l’esperienza nei campionati di serie B1 e Under 19 Regionale. In precedenza la giocatrice era cresciuta nelle giovanili di Fiorenzuola e Cadeo. «Subito dopo il primo allenamento di prova mi sono trovata bene con il gruppo e ho subito capito di trovarmi in una società seria e professionale – spiega il neo-acquisto Martino – L’unica cosa che mi frenava era la lontananza da casa ma alla fine mi sono convinta e ho scelto il MioVolley nella speranza di giocare una bella stagione e accumulare tanta esperienza da un campionato di serie C». Insieme a Blanca Martino il reparto delle centrali del Busa Trasporti MioVolley potrà contare sull’apporto di Anna Nappa. La giocatrice è determinata a tornare al lavoro dopo essere stata costretta dal covid ad allontanarsi dal gruppo nel finale della scorsa stagione

«Ho affrontato fin dall’inizio la serie C con entusiasmo e tanta voglia di confrontarmi con ragazze più grandi e con più esperienza dalle quali imparare: da una parte mi ha regalato soddisfazione, perché nonostante la nostra squadra fosse giovane rispetto alle altre, siamo riuscite a mettere in difficoltà e a raccogliere i primi risultati; dall’altra mi ha lasciato con l’amaro in bocca, perché a causa del Covid non sono riuscita a concludere come speravo – racconta Nappa – Ho deciso di restare al MioVolley perché il progetto è conforme ai miei obbiettivi di crescita e perché trovo giusto portare avanti il percorso di questa squadra con tanto potenziale: dalla seconda stagione in C mi aspetto di portare a casa un risultato che coroni il duro lavoro che affronteremo durante l’anno ma soprattutto di potermi riscattare, mettendo tutta me stessa dall’inizio alla fine come ho sempre fatto».

A chiudere il reparto ci sarà Chiara Bossalini che come Nappa affronterà la seconda stagione consecutiva in serie C. Per la centrale quindi un’altra esperienza in maglia MioVolley dopo la partecipazione al campionato regionale dell’anno passato e l’esperienza in under 18 Regionale. «Lo scorso campionato è stato impegnativo sotto diversi aspetti. Innanzitutto io e le altre ci siamo confrontate con un gioco diverso, più veloce e articolato, ed abbiamo affrontato avversarie con più esperienza che proprio a causa di questa disparità ci hanno messo molto in difficoltà e ci hanno obbligato ad adattarci e migliorare più in fretta – commenta Bossalini – Ho deciso di restare per il gruppo che si è andato a formare durante l’anno, con cui mi sono trovata molto bene, e per lo staff della società, che è stato un sostegno importante, ma soprattutto perché vedo nella stagione che verrà un’ottima occasione di crescere ulteriormente e ottenere risultati ancora migliori di quelli dell’anno passato».