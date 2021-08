“Cambia Cadeo”, in campo la squadra a fianco di Marica Toma

CAMBIA CADEO, SCENDE IN CAMPO LA SQUADRA AL COMPLETO

Cambia Cadeo presenta in video la sua squadra al completo.

Dopo le infografiche apparse sulle pagine social della Lista che hanno presentato i candidati a coppie, da domani martedì 31 agosto, sulle pagine sono presenti brevi video giornalieri che permettono di conoscere da vicino chi ci ”mette la faccia”, e le competenze, per mettersi al servizio del territorio.

5 AMMINISTRATORI USCENTI PRONTI A RIMETTERSI IN GIOCO. A fianco della candidata sindaca Marica Toma, sono cinque i candidati oggi impegnati con l’Amministrazione uscente: il sindaco Marco Bricconi, gli assessori Mauro Sarsi e Donatella Amici e i consiglieri Delia Poggi e Federico Francia. “Abbiamo cambiato molto di Cadeo e occorre continuare a farlo – dichiara il sindaco uscente Bricconi-. Fare il sindaco è un lavoro difficile e bisogna avere una squadra preparata e competente. Io mi metto ancora a disposizione”. Donatella Amici che ha affiancato Bricconi come assessore al bilancio punta in alto: “Continuo a mettere a disposizione le mie competenze e lo faccio con l’augurio di poter raccogliere i frutti di dieci anni di tanti sacrifici”. Di nuovo pronta a mettersi al servizio, anche Delia: “Mi piacerebbe attuare progetti concreti e stimolanti per il nostro territorio”.

“Cinque anni di esperienza da Consigliere comunale, nei quali ho anche avuto l’onore di ricoprire l’incarico di Consigliere provinciale, mi hanno fatto capire che l’impegno profuso ha potuto portare a risultati, piccoli o grandi che fossero, positivi e spendibili” –racconta Federico–. “Ho scelto di mettermi nuovamente in gioco perché ho fiducia in questo gruppo che ha sempre cercato di lavorare con impegno, serietà e onestà, così si presenta Mauro Sarsi-.

GLI UNDER 30. Davide Pappalardo, Petra Sarto, Vasilika Qendro e Alessia Massa sono i più giovani candidati della lista ma con le idee ben chiare. “Sono convinto che il Consiglio Comunale debba rappresentare gli interessi di tutti e far fronte ai bisogni anche dei giovani che penso di rappresentare”, spiega Davide. “Ho deciso di mettermi in gioco perché mi piacerebbe proporre delle iniziative che possano invogliare tutti i nostri cittadini a seguire uno stile di vita sano, basato su una corretta alimentazione e su una corretta attività sportiva”, sottolinea Alessia. Petra si candida dopo un anno di servizio civile in Comune e il suo obiettivo è ben chiaro: “Durante questa mia avventura come volontaria ho potuto vedere la vita all’interno del Comune e ho capito cosa poter migliorare. Mi piacerebbe aiutare a rendere migliore la vita della comunità”. Della stessa idea Vasilika che pensa al futuro nel gruppo come “un impegno quotidiano a favore del territorio”.

TANTE COMPETENZE A SERVIZIO DEL TERRITORIO. Tra la rosa dei 12 nomi vi è anche Alessia Maffeis architetto, Simone Arisi direttore commerciale e Gian Marco Lambertini assistente presso il Parlamento Europeo. “Vorrei poter contribuire a rendere il nostro Comune un luogo sicuro per ogni età, un paese stimolante, che offra spunti e attività nuove per migliorare e migliorarsi”, così si presenta Alessia. “Dopo aver ricevuto tanto dalla nostra comunità, desidero restituire mettendomi a disposizione con tutto ciò che ho appreso sia a livello lavorativo che personale”, aggiunge Simone. A mettersi in gioco anche Gian Marco, da otto anni impegnato presso il Parlamento europeo, sempre in viaggio tra Cadeo, Bruxelles e Strasburgo: “Vorrei mettere a disposizione della nostra comunità non solo l’esperienza acquisita in questi anni, ma anche la passione per il fare che mi ha sempre guidato, perché Cadeo possa davvero farsi trovare pronta a cogliere tutte le opportunità in arrivo, in particolare dall’Unione Europea, per rilanciarsi e continuare a cambiare in meglio, rinnovandosi nei fatti”. (nota stampa)