Partita l’“Open Volley Week” con i tecnici Gas Sales: il calendario dei prossimi giorni

Il cortile del Pala Gambardella si è tinto di biancorosso questa mattina.

Archiviata la prima sessione di allenamento di “Open Volley Week”, iniziativa che è stata promossa da Young Energy Volley, settore giovanile del club biancorosso. Accolta con grande entusiasmo dai giovani piacentini sarà in programma fino a venerdì 10 settembre. Cinque ore di puro volley senza però tralasciare il divertimento: approccio ai fondamentali della pallavolo alternando esercizi tecnici, fisici e tanti giochi. Presenti i ragazzi del settore giovanile che hanno collaborato con i tecnici biancorossi coordinando e supportando le attività sul campo. Nelle prossime giornate i giocatori della Gas Sales Bluenergy Volley raggiungeranno i piccoli campioni in erba al Pala Gambardella per fornire preziosi consigli e svolgere attività insieme.

Di seguito il calendario delle prossime giornate:

– Mercoledì 8 settembre dalle 11.00 alle 12.00 Aaron Russell, Thibault Rossard e Pierre Pujol

– Giovedì 9 settembre presenti in mattinata Oleg Antonov – Leonardo Scanferla

– Venerdì 10 settembre dalle 11.30 alle 12.00 Edoardo Caneschi – Alessandro Tondo – Leonardo Scanferla

Per tutti i ragazzi che vorranno partecipare, l’appuntamento è al Pala Gambardella dalle 7:45 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 18:30; unico bagaglio: abbigliamento sportivo e tanta voglia di divertirsi.