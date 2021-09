Riapre la Scuola di Teatro di Manicomics: lezioni di prova dal 5 ottobre

La Scuola di Teatro di Manicomics riapre l’anno accademico a pieno ritmo con percorsi per infanzia, bambini, adolescenti e adulti, con un tema unico: il grande poema epico di Omero, l’Odissea.

I percorsi teatrali della scuola di Piacenza si terranno sempre presso gli spazi di Via Scalabrini 19, nella antica sagrestia denominata Sala Laboratorio; si inizia a ottobre con le lezioni di prova per terminare a giugno con l’allestimento di uno spettacolo nel teatro Open Space 360°, adiacente alla Sala Laboratorio. Anche quest’anno le classi sono aperti a giovani e adulti: classe Infanzia (sino ai 6 anni); classe Bambini (dai 7 agli 11 anni); classe Giovani (si suddivide in due gruppi, per-adolescenti (dagli 11 ai 14/15 anni) e adolescenti (dai 15 ai 17). E per gli adulti: Primo Anno (Classe Movimento); Secondo Anno (Classe Creazione); Gruppo Officina. Le lezioni si tengono una volta alla settimana e gli orari variano da classe a classe. I percorsi sono aperti a tutti, l’unica predisposizione richiesta è quella di essere disponibili ad un percorso attivo in cui il corpo e la voce sono al centro della attività.

“I percorsi della scuola – spiegano i Manicomics – hanno sempre un duplice obiettivo, ovvero avvicinare i partecipanti alla conoscenza dei linguaggi teatrali e dello spettacolo dal vivo e, in secondo luogo, sviluppare le “tecnologie del sé”, le proprie capacità comunicative interpersonali e di gruppo. I docenti sono gli attori di Manicomics e alcuni stretti collaboratori e propongono al gruppo esercizi di pedagogia teatrale su temi fondanti per portare gli allievi ad un utilizzo libero e creativo del corpo e ad una consapevolezza delle proprie possibilità”. La scuola è in rete con la Scuola di Teatro Arsenale di Milano (www.teatroarsenale.it) a cui i maggiorenni possono accedere senza colloqui al termine del percorso Manicomics.

Le date delle lezioni di prova sono già state fissate: per la Classe Infanzia (sino ai 6 anni) sabato 9 ottobre dalle ore 10.30 alle 11.30; per la Classe Bambini (dai 7 agli 11 anni) martedi 5 ottobre dalle ore 17 alle 19; per la classe Giovani (preadolescenti e adolescenti, 11/12 sino ai 17 anni) mercoledi 6 ottobre dalle 17 alle 19; per la Classe Adulti 1° Anno Movimento (dai 18 anni) mercoledi 6 ottobre dalle ore 20 alle ore 23; per la Classe Adulti 2° Anno Creazione (per chi ha una esperienza pregressa) martedi 5 ottobre ore dalle ore 20 alle ore 23. Tutti gli incontri si terranno presso Open Space 360° Via Scalabrini 19, Piacenza. Giovedì 7 ottobre ricomincerà anche il lavoro del gruppo Officina, sempre in orario serale.

Anche quest’anno la scuola gode dell’appoggio della Regione Emilia Romagna. Il link della scuola di Piacenza è https://www.manicomics.it/scuola-teatro/tom/ e il numero di riferimento per chiedere informazioni è il seguente: 333 9343615. Email: info@manicomics.it . Manicomics Teatro ha inoltre attivato da qualche anno anche diversi laboratori teatrali nella provincia di Piacenza, per saperne di più è sufficiente contattare il numero sopra evidenziato. L’emergenza sanitaria è affrontata adottando le regole vigenti.