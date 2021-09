Tre giorni di festa all’Infrangibile per realizzare un murales al campo “Livelli”

Tre giorni di festa all’Infrangibile per la realizzazione di un grande murales.

E’ questa l’idea lanciata da A.s.d. Folgore, Comitato Infrangibile Sicuro, Parrocchia Sacra Famiglia e Agesci – le associazioni che animano il quartiere Infrangibile – per raccogliere i fondi necessari alla realizzazione di un grande murales che decori i muri (interni ed esterni) dello Stadio Livelli, sito proprio nel quartiere Infrangibile, in Via Pavia. Il 10-11-12 settembre, l’appuntamento sarà dalle ore 19 in poi (sabato 11 anche a pranzo, dalle 12 alle 14) per mangiare e divertirsi tutti insieme.

“E’ un evento – spiegano gli organizzatori – che permette di unire l’utile al dilettevole: dopo tanti mesi distanti, si tratta di un’occasione per tornare a divertirsi insieme, ovviamente nel pieno rispetto delle normative anti-contagio. Dall’altro lato, il ricavato ci permetterà di realizzare un grandissimo murales che potrà dare un tocco di colore allo Stadio Livelli e, quindi, all’intero quartiere. Troviamo che sia un’opportunità per il nostro quartiere: i muri della Società Folgore si affacciano su Via Pavia e sulla zona Ex Tabacchi. Ad oggi, quei muri, sono grigi e rovinati. Un murales colorato pensiamo possa riqualificare l’intera zona circostante”.