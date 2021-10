Scuola, cinque classi in quarantena nell’ultima settimana. 18 gli studenti positivi

Covid, sono 18 i nuovi casi positivi che riguardano gli studenti registrati nell’ultima settimana (4 settembre-10 ottobre) nel piacentino: in quella precedente erano stati 41.

Il dato è contenuto nell’ultimo report diffuso dall’Ausl sulla situazione dell’epidemia sul territorio. I casi di positività sono suddivisi in 12 classi (due dell’infanzia, cinque della primaria, tre della secondaria di primo grado e due della secondaria di secondo grado). In quattro casi si è registrato un contagio interno. Quattro le classi in quarantena alla data del 10 ottobre, cinque invece le nuove classi in quarantena per almeno un giorno nella settimana dal 4 al 10 ottobre.