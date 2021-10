Una giornata di studio sulla Next Gen Sequencing, la metodica che ha rivoluzionato il mondo della diagnostica molecolare non solo per l’aspetto più tecnico della materia ma soprattutto per le notevoli ricadute sui percorsi terapeutici dei pazienti grazie all’utilizzo dei farmaci biomolecolari.

L’evento scientifico, promosso dall’unità operative Biologia dei Trapianti, Diagnostica molecolare e Manipolazione cellule staminali emopoietiche si svolge il 4 ottobre, per tutta la giornata all’auditorium Cariparma Crédit Agricole di via San Bartolomeo 40. A Piacenza la metodica è utilizzata dalla fine del 2019, quando è stata introdotta nell’ambito dell’Immunogenetica correlata al trapianto di cellule staminali emopoietiche. Poi l’attività è proseguita, ampliando il campo di utilizzo anche alla diagnostica molecolare ematologica, nel campo del monitoraggio dei trapianto di organo solido e anche nel settore microbiologico e infettivologico. La giornata si articola in una mattina che vedrà Piacenza nella rete della NGS School regionale, ospitando i migliori professionisti esperti della metodica in campo ematologico; al pomeriggio è previsto un focus dell’attività intraziendale per future implementazioni anche ad altre discipline mediche.