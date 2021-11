Terza dose, da lunedì riapertura centri vaccinali. “In settimana riattivate prenotazioni in farmacia”

“La terza dose è necessaria per evitare di essere colpiti dalla quarta ondata, come sta accadendo in Germania e Austria”. Lo sottolinea il direttore generale dell’Ausl di Piacenza, Luca Baldino, nel dare gli ultimi aggiornamenti in merito alla campagna vaccinale contro il covid. L’imperativo, come già detto, è quello di accelelerare, con la somministrazione del siero booster nel più breve tempo possibile, ovviamente in maniera progressiva rispetto al passaggio dei sei mesi dalla conclusione del ciclo vaccinale. Questo significa completare entro marzo una campagna vaccinale che avrebbe dovuto concludersi nell’arco di tutto il 2022.

“Da lunedì 22 novembre riapriremo tutti gli hub vaccinali in provincia – ribadisce il direttore Baldino – e potenzieremo il servizio di prenotazioni, attraverso il nostro centralino e con un accordo con Federfarma che consentirà nuovamento di rivolgersi in farmacia, con ogni probabilità dalla prossima settimana. Siamo in grado di poter somministrare 1.500 vaccini al giorno, contiamo dalla seconda settimana di dicembre di arrivare a 2mila – 2.400 al giorno”. L’hub vaccinale dell’Arsenale riaprirà 7 giorni su 7 per 12 ore al giorno, Fiorenzuola (via Emilia Ovest, 37) vedrà ripristinato il servizio quattro giorni alla settimana il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica, Castelsangiovanni (PalaCastello) per tre – martedì, giovedì e sabato. A Bobbio (ospedale) e Bettola (sala polivalente) il servizio di vaccinazione sarà attivo un giorno alla settimana. “Non è necessario riaprire l’hub di Piacenza Expo, in parte perché i locali non sono disponibili, in parte perché dovremo svolgere il 50% del carico di lavoro della scorsa estate – dice il direttore generale -, quindi con l’attivazione delle hub in provincia saremo in grado di coprire l’attività. Non sono previsti nuovi open day per la popolazione: è uno strumento che ha funzionato quando si trattava di convincere gli indecisi, ora non sarebbe funzionale alla programmazione della nostra attività”.

“L’invito ai piacentini è quindi quello di aderire alla somministrazione della terza dose (da lunedì partirà la campagna per gli over 40, ndr), avendo però la pazienza di aspettare qualche giorno, se non sono ancora trascorsi i sei mesi dal primo ciclo vaccinale: non ha senso precipitarsi quando si dovrà poi prenotare il booster per gennaio o febbraio. A chi invece non si è ancora vaccinato – ribadisce di nuovo Baldino – invito invece a non indugiare. Il vaccino serve in primo luogo a tutelare la propria salute e anche quella degli altri. Il rischio altrimenti è di contrarre la malattia in forma grave come nel marzo 2020, se non peggio”. “Il nostro auspicio è che arrivi presto il via libera di Ema e Aifa alla vaccinazione in età pediatrica, dai 5 ai 12 anni – dice -, per rendere più fluida l’attività scolastica. Stiamo accelerando per la somministrazione delle terze dosi nelle cra. Al momento siamo al 50% della copertura, contiamo di concludere l’attività nell’arco di due settimane”.

COME PRENOTARE – Da lunedì 22 novembre, come in tutta l’Emilia-Romagna, potranno prenotare la terza dose (booster) tutte le persone over 40 (nate nel 1981 e negli anni precedenti) che abbiano concluso da almeno sei mei il ciclo vaccinale primario. Sarà possibile richiedere un appuntamento: - rivolgendosi al proprio medico di famiglia – chiamando il numero 800.651.941 attivo da lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18 – chiamando il nuovo numero 0523.1871412 dedicato alla prenotazione della vaccinazione anti Covid-19, attivo da lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 17 e il sabato dalle 8.30 alle 13 – sul fascicolo sanitario elettronico e su www.cupweb.it – rivolgendosi a uno degli sportelli Cup del territorio: Piacenza (ospedale e sede territoriale di piazzale Milano 2), Fiorenzuola, Cortemaggiore, Monticelli, Lugagnano, Carpaneto, Bettola, Castel San Giovanni, Borgonovo, San Nicolò, Bobbio e Podenzano.

OPERATORI SOCIO-SANITARI – Da lunedì 22 novembre cambiano le modalità di prenotazione e somministrazione per tutti gli esercenti delle professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario. Gli operatori dell’Azienda Usl di Piacenza potranno prenotare il proprio appuntamento attraverso specifici contatti che sono stati messi a disposizione sulla pagina Intranet riservata e comunicati ai responsabili assistenziali di dipartimento e coordinatori. La somministrazione avverrà al Servizio di Prevenzione e protezione interno. Per i dipendenti che hanno già prenotato la terza dose al centro vaccinale non cambia nulla: mantengono invariato il proprio appuntamento. Gli operatori delle professioni sanitarie e di interesse sanitario che svolgono le loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali potranno presentarsi, in libero accesso, al centro vaccinale di Piacenza, nei giorni e orari a loro dedicati. Il calendario delle date di Open day specifici e riservati agli lavoratori del comparto socio-sanitario saranno comunicate direttamente alle strutture private, agli ordini professionali e alle associazioni interessate.