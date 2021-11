Volley Academy, Emma Magnabosco convocata a uno stage di Qualificazione Nazionale

La Volley Academy Piacenza è lieta di comunicare che la palleggiatrice classe 2006 Emma Magnabosco è stata convocata per uno stage di allenamento che rientra nelle attività di Qualificazione Nazionale, in programma per mercoledì 17 novembre alle ore 16, presso il palazzetto dello sport di Budrio (Bologna). Tutta la Volley Academy Piacenza, a partire dal presidente Corrado Marchetti, desidera complimentarsi con Emma per l’importante traguardo raggiunto. (nota stampa)