“Emendamento per realizzazione quarta corsia autostrada fra Piacenza e Modena”

“Come Lega abbiamo presentato un emendamento alla nota di aggiornamento del Defr per la realizzazione della quarta corsia autostradale fra Piacenza e Modena, un’opera che rivendichiamo da tempo in quanto fondamentale per rivitalizzare economicamente un’area della regione strategica, essendo Piacenza snodo fondamentale tra Emilia-Romagna e regioni limitrofe”.

Lo ha detto il capogruppo della Lega Er, il piacentino Matteo Rancan, nel corso dell’assise dell’Assemblea legislativa, rimarcando come “l’ampliamento della carreggiata autostradale che collega Piacenza alle altre province dell’Emilia, sarà in grado di incrementare significativamente anche l’attrattività insediativa delle aree industriali e diventerà un elemento portante di un sistema infrastrutturale dotato di forti interconnessioni tra strada, ferrovia e rete navigabile. L’opera inoltre produrrà una diminuzione dell’inquinamento urbano, convogliando in autostrada il traffico pesante e diminuendo i tempi di percorrenza e l’incidentalità” ha concluso il capogruppo Rancan.