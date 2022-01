Ripartono le iniziative per la terza età: doppio appuntamento in Cattedrale

Ripartono con un doppio appuntamento, giovedì 13 e venerdì 14 gennaio, le iniziative per la terza età organizzate dall’ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza.

Prima meta del 2022 saranno il Museo Kronos della Cattedrale e la Cappella di Sant’Alessio. Il Museo Kronos, nato nel 2015, visitando il quale è possibile ripercorrere la storia della Cattedrale dalla sua fondazione (avvenuta nel 1122, quindi esattamente 900 anni fa) a oggi, si sviluppa su tre livelli. Il primo piano accoglie un’esposizione permanente, caratterizzata da una piccola pinacoteca e oggetti sacri realizzati in metallo prezioso; il secondo è sede di una singolare mostra temporanea di reliquiari e reliquie provenienti dal patrimonio diocesano. Al terzo piano, infine, sarà possibile ammirare il prezioso Codice 65, importante volume, databile attorno al XII secolo, contenente nozioni di astrologia, astronomia e medicina. Conclusione della visita sarà la Cappella di Sant’Alessio, all’interno del Duomo stesso.

Per partecipare alla visita guidata è obbligatorio iscriversi, esclusivamente telefonando all’ufficio Attività socio-ricreative ai numeri 0523 492724 e 0523 492743, disponibili anche per ulteriori informazioni. Le iscrizioni saranno aperte a partire da lunedì 10 gennaio dalle ore 8.30 alle 12.30 fino ad esaurimento posti. Il costo del biglietto è di 5 euro, da versare al momento dell’ingresso al museo. L’iniziativa, riservata ai residenti del Comune di Piacenza, sarà organizzata nel rispetto delle normative anticovid. Per partecipare sono necessari green pass rafforzato e mascherina.