La pandemia rallenta, contagi dimezzati (-46,17%) in una settimana. Il 70% è asintomatico

Contagi dimezzati nell’ultima settimana (31 gennaio – 6 febbraio). A Piacenza sono stati registrati 2776 nuovi positivi con una diminuzione del 46,17%. E’ quanto riporta l’ultimo report diffuso dall’Ausl Piacenza sull’andamento dell’epidemia sul territorio di Piacenza. “Non vogliamo essere eccessivamente ottimisti, ma i segnali sono buoni. Senza il vaccino non ci troveremmo in questa situazione – è il commento del direttore sanitario Guido Pedrazzini -, quindi invito a chi non lo ho abbia ancora fatto ad aderire alla campagna di vaccinazione”.

977 POSITIVI SU 100MILA ABITANTI – Numeri dei contagi in netto calo rispetto alla scorsa settimana anche in Emilia Romagna (- 39,7%), Lombardia (- 40,0%) così come nel resto del Paese (- 30,5%). Il numero dei nuovi positivi è di 977 su 100mila abitanti a Piacenza, 1.470 in Emilia Romagna, 1.175 in Italia. In calo anche il numero dei tamponi eseguiti (18.904), così come la percentuale del numero dei positivi, che passa da 22,4% a14.7%.

Complessivamente, l’incidenza si dimezza nei bambini e ragazzi (0-18), pari a 2.000 per 100mila abitanti. Esaminando questo dato per fascia d’età, si vede però che i contagi sono più diffusi nei bambini under 11 anni, dopo la percentuale di adesione alla campagna di vaccinazione è ancora bassa. Si dimezzano i contagi nella fascia tra i 19 e i 40 anni (1.071). In calo, anche se in modo meno netto, tra gli over 80, dove si passa da 826 a 692 casi per 100mila abitanti.

QUARANTENA – Questa situazione si rispecchia anche nel numero delle persone complessivamente in quarantena o isolamento, che passano da 9434 a 5261. I contatti stretti o rientri da zone a rischio scendono a 708, mentre i positivi sono 4553 (la scorsa settimana erano 7687). Di questi, ha detto il direttore sanitario Guido Pedrazzini, circa il 70% è asintomatico.

USCA – Ancora un ‘crollo’ delle richieste alle Usca che ora scendono a 502. La scorsa settimana erano il doppio 991 richieste, ma a fare impressione è il confronto con i numeri di due settimane fa (1468).

CRA – Calano fortunatamente anche i casi positivi nelle Cra: sono 85 quelli registrati nell’ultima settimana, 54 tra gli ospiti e 31 tra gli operatori. Solo in un caso, e si tratta di un degente, si tratta di un caso grave.

OSPEDALE – Stabili invece gli accessi al Pronto Soccorso erano 16 al giorno la scorsa settimana, in questa sono 15 al giorno. I pazienti ricoverati positivi al covid sono 199, i ricoveri in terapia intensiva sono 5 e 16 i decessi.