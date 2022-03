Vigili del fuoco e Croce Rossa in azione per soccorrere una persona in via Genova a Piacenza.

E’ successo nella mattinata del 2 marzo: si tratta di una persona anziana caduta in casa e impossibilitata a rialzarsi. Secondo quanto ricostruito, sono stati alcuni vicini di casa a chiamare i soccorsi, allarmati dalla voce di una donna che chiedeva incessantemente aiuto. I vigili del fuoco hanno posizionato una scala e hanno raggiunto il balcone del secondo piano, passando dalla porta balcone e potendo così aprire la porta blindata per far accedere il personale sanitario. L’anziana signora è stata quindi trasportata al Pronto Soccorso cittadino per accertamenti.

Foto 2 di 2



Per consentire l’intervento il traffico è rimasto completamente bloccato per i veicoli in arrivo da via Veneto e via Manfredi. Sul posto gli agenti della polizia locale per deviare il traffico.