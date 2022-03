De Micheli (Pd): “Dotazione senza precedenti per la sicurezza delle strade, 26 milioni fino al 2029”

De Micheli (Pd): “Più manutenzione sulle strade piacentine con 26 milioni fino al 2029. Un milione a partire dal 2024 per la sicurezza ponti e viadotti” – La nota stampa

“Soltanto con una manutenzione costante e sistematica, garantita dalle risorse sui territori locali, è possibile aumentare la sicurezza delle nostre infrastrutture viarie. Per questo è in arrivo alla Provincia di Piacenza una dotazione finanziaria senza precedenti, oltre 26 milioni fino al 2029, a partire dallo stanziamento di oltre un milione di euro per la messa in sicurezza di ponti e viadotti della viabilità provinciale prevista nel 2024”.

Lo afferma la parlamentare piacentina del Partito Democratico Paola De Micheli, che precisa come le risorse siano suddivise su base pluriennale e provengano da due fondi distinti: “Quello relativo ai ponti era stato creato durante il mio mandato di Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, mentre ho provveduto a rifinanziare con maggiori risorse quello sulle strade provinciali, confermato anche nell’ultima Legge di Bilancio”.

Il riparto dei finanziamenti è stato approvato dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali sulla base dei decreti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili: “A Piacenza dal 2025 al 2029 arriveranno con regolarità – sottolinea – risorse da destinare alla manutenzione delle strade provinciali per un totale di quasi 12 milioni. Per quanto riguarda la messa in sicurezza di ponti e viadotti l’ammontare complessivo delle risorse dal 2024 al 2029 supera i 14 milioni di euro”. “Spetterà all’amministrazione provinciale – conclude De Micheli – definire una programmazione efficace di utilizzo di queste ingenti risorse, da far ricadere sui comuni e sulle porzioni di rete stradale più bisognose di interventi”.