Taglio del nastro a Piacenza Expo per Apimell, Seminat e Buon Vivere. Dal 4 al 6 marzo, 215 espositori troveranno spazio nei padiglioni dell’Ente Fiera per un triplice evento dal sapore primaverile, dedicato al verde, alla natura e alle tipicità enogastronomiche italiane.

“Finalmente la fiera riparte a buon ritmo, ci crediamo, il territorio ne gode sempre di più – ha commentato Giuseppe Cavalli, amministratore unico di Expo -. Apimell è una fiera su cui puntiamo molto, ci stiamo investendo. Insieme abbiamo anche Buon Vivere e Seminat: tre eventi in uno solo per una fiera che riparte forte e determinata, più di prima”. Al taglio del nastro erno presenti l’assessore Paolo Mancioppi, la parlamentare della Lega Elena Murelli e Katia Tarasconi, consigliera regionale del Pd e candidata a sindaco di Piacenza.

LE FIERE – Apimell, giunta alla 38esima edizione, è la mostra-mercato dedicata ai prodotti, alle attrezzature e alle tecnologie per l’apicoltura di tutta Europa. Un evento animato dai professionisti del settore, ma ovviamente aperto e dedicato al grande pubblico. Seminat, alla 39esima edizione, invece, è la mostra-mercato per gli amanti del giardinaggio, del florivivaismo e dell’orticoltura. I visitatori potranno trovare piante ornamentali e da frutto, sementi, attrezzature e strumenti da lavoro per orti e giardini e tutte le principali e più importanti novità del florivivaismo, proprio alla vigilia della nuova ‘stagione verde’. Buon Vivere (14esima edizione), infine, è la mostra-mercato dei prodotti enogastronomici italiani tipici di qualità.

INFO EVENTI – APIMELL, SEMINAT, BUONVIVERE

Piacenza Expo, 4-6 marzo 2022. Orari: dalle 9 alle 18:30.

Ingresso: 12 euro (intero); 10 euro (ridotto). Ingresso gratuito fino ai 12 anni.

Obbligo di green pass rafforzato

APIMELL: Mostra internazionale di apicoltura, dei prodotti e delle attrezzature apistiche – visita il sito

SEMINAT: Mostra mercato delle piante ornamentali e agrarie, florovivaismo, sementi e attrezzature per il giardinaggio e orticoltura amatoriale – visita il sito

BUONVIVERE: Mostra mercato di enogastronomia – vai al sito