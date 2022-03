Troppo Bagnolo per il Dream Team: pesante sconfitta esterna (10-2)

Troppo Bagnolo per i piacentini del Dream Team, che cadono in trasferta nel campionato di Calcio a 5 disabili regionale.

Partita a senso unico – il risultato finale è 10-2 per i reggiani – con i bagnolesi sempre a cercare il goal e l’estremo difensore piacentino Rossi a salvare l’impossibile. Subito al 4′ Aiello porta in vantaggio il Bagnolo, che si ripete subito dopo con Macri (tripletta per lui). Il Dream Team accorcia con Botnarash e Gazzola. Ma è ancora Bertolotti a siglare il 5-2 che chiude il primo tempo. Nel secondo tempo due doppiette aprono le danze – a segno Visone e Ligabue – con Macrì che chiude la partita.

La squadra di Tironi è uscita a testa alta e ha fatto il possibile contro questa corazzata, ma la differenza tecnica è evidente come dimostra anche il risultato finale.

BAGNOLO RE: SCARDOVELLI, MACRI’, BERTOLOTTI, LIGABUE, VISONE, SAHWNEM, AIELLO, PELUSO, BRAZZI, CHIAPPONI. ALL. MORA-BRAZZI

SPECIAL DREAM TEAM PIACENZA: ROSSI, SARTORI, BOTNARASH, HALILAGA, DE CUBELLIS, GAZZOLA, DE PETRIS, BONAZZOLI, FONTANA, TRAMELLI. ALL. TIRONI-MIRTI

ARBITRO. GILIBERTI