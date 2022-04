Sentiero d’autore: a Pianello per i bimbi letture animate lungo il Tidone

Primo appuntamento sul Sentiero del Tidone con le letture animate rivolte agli alunni delle scuole di Pianello e Sarmato, nell’ambito del progetto Sentiero d’autore, finanziato ai due comuni valtidonesi dal Centro per il libro e la lettura del MIC. A inaugurare le attività di promozione della lettura dedicate alle scuole, con l’iniziativa l’ora di lettura, sono stati i bambini di 5 anni della sezione formiche della Scuola dell’infanzia di Pianello, accompagnati dalle maestre Ilaria Cappellano ed Elena Verdi.

Ritrovo a Pianello accanto alla sede degli alpini, sotto il cartello del Km 31 dove ad aspettarli c’era il bibliotecario Gianluca Misso, e partenza alle ore 10 per i 19 bambini curiosi di esplorare il sentiero e ascoltare le storie raccontate da Gianluca lungo il percorso. E la prima non poteva che essere proprio Il Sentiero di Marianne Dubuc, vincitore del Premio nazionale Nati per Leggere 2019, che i bambini hanno ascoltato con molta attenzione durante una piccola sosta presso un angolo attrezzato del sentiero. Poi, una volta raggiunto il bosco, dove è in corso di realizzazione il percorso salute, tocca al divertentissimo A caccia dell’orso di Michael Rosen, con i bambini impegnati a ripetere le buffe gesta dei protagonisti dell’avventura. Infine, giusto il tempo per raggiungere il guado del fiume, da osservare rigorosamente da lontano, ma che regala una bella sorpresa: il letto del torrente non è in secca e l’acqua appare azzurra e trasparente. Foto di rito insieme ai libri in riva al Tidone e ritorno a scuola dopo circa un’oretta di cammino per i bambini, stanchi ma molto soddisfatti, che tra andata e ritorno hanno percorso circa 4 km.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 21 aprile quando gli alunni della sezione rossa della Scuola dell’infanzia di Sarmato percorreranno il tratto di sentiero nei pressi di Agazzino e guaderanno il fiume (stavolta davvero in secca!) per raggiungere il punto di ristoro curato dagli alpini.