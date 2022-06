Cugini “Mai più il tank della Lega in piazza, ora una nuova stagione”

Una foto di Piazza Cavalli di cinque anni fa, della serata della vittoria di Patrizia Barbieri, è quella prescelta da Stefano Cugini nel suo commento affidato ai social sull’esito delle comunali di Piacenza. Nell’immagine il mezzo militare con la bandiera della Lega che approdò a Palazzo Mercanti. L’ex capogruppo Pd – che ha corso come candidato a sindaco per Alternativa per Piacenza – sarà all’opposizione nel prossimo consiglio comunale e parla di una nuova stagione politica. “Ogni promessa è debito – scrive Cugini sui social –. Cinque anni fa il mio più grande shock civico: il tank militare pre-Euro della Lega in Piazza Cavalli a festeggiare la vittoria della destra. Incuranti delle regole, dell’ambiente, del buon gusto. Praticamente una fotografia di quel che sarebbero stati gli anni a venire. Mai più. Mi ero ripromesso un impegno senza sosta perché una simile scena non si ripetesse. I giri della vita fanno iperboli strane e niente va poi come te lo immagini, per lo meno nella forma. La sostanza, stavolta, è stata quella e aver dato il mio contributo mi mette in pace con la coscienza. Ora riparte una nuova stagione, con altri obiettivi (non meno ambiziosi), mossa da premesse diverse. Buon lavoro a noi Alternativa per Piacenza”.