“Incanti al Mulino” Arriva a Nibbiano il festival Macinare Cultura

“Macinare Cultura – Festival dei Mulini Storici”, organizzato da ATER Fondazione con la Regione Emilia-Romagna e AIAMS – Associazione Italiana Amici Mulini Storici, arriva nella provincia di Piacenza, al Mulino del Lentino, frazione Nibbiano del comune di Alta Val Tidone, dove sabato 27 agosto alle ore 18:30 si esibirà il quartetto Enerbia nel concerto “Incanti al Mulino”. Il gruppo musicale Enerbia mantiene ininterrotto il filo che unisce la musica colta e quella popolare nello straordinario paesaggio sonoro delle Quattro Province, la zona montana di confine tra Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte, terra di strumenti, canti e danze originali.

Il viaggio musicale di Enerbia si muove idealmente dalle corti rurali della pianura per risalire le valli lungo gli antichi sentieri e percorsi storici che innervano l’Appennino Occidentale tra Emilia–Romagna, Liguria, Lombardia e Piemonte. In queste valli appartate che scendono a picco nei golfi del Mar Ligure si è conservata una straordinaria tradizione musicale che conta anche peculiari strumenti ad ancia doppia, tra cui l’antico oboe appenninico denominato piffero e la piva, cornamusa a due bordoni.

Alcuni dei brani più interessanti del repertorio popolare sono legati al mondo agricolo e al rifiorire della natura. Il concerto vuole far rivivere queste atmosfere: saranno presentate le antiche danze di gruppo che si eseguono in cerchio, insieme a delicati valzer tardo ottocenteschi, canti dedicati al matrimonio, alla serenata notturna e alla festa campestre; canti d’amore, ballate di viaggio, antiche melodie sacre, danze tradizionali di gruppo e di coppia, saranno evocati i fiori con la loro simbologia, l’ebbrezza del vino e dell’amore.

MULINO DEL LENTINO

Il mulino e l’intero piccolo borgo sono stati oggetto di un sapiente intervento di restauro. Il piccolo Borgo del Mulino del Lentino, situato nel comune di Alta Val Tidone (PC), presenta inequivocabilmente le tipiche impronte architettoniche e logistiche di un antico Mulino fortificato di epoca medievale (corte chiusa). Durante i lavori di scavo e restauro del complesso sono venute alla luce anche testimonianze costruttive che sembrerebbero ricollocare le costruzioni più antiche, prima del mille. Nei fabbricati attigui al mulino sono stati ricavati spazi per l’accoglienza turistica.

ENERBIA “INCANTI AL MULINO”

Carlo Gandolfi piffero e musa

Franco Guglielmetti fisarmonica

Massimo Visalli fisarmonica

Maddalena Scagnelli violino e voce

INFO E CONTATTI

Mulino del Lentino, Località Lentino – Fraz. Nibbiano, Comune di Alta Val Tidone (PC)

Spettacolo a ingresso gratuito.

Informazioni e prenotazioni: info@mulinodellentino.it – 349 4661152

Per maggiori informazioni:

ATER Fondazione – www.ater.emr.it

tel. 059 340221

FB e IG @aterfondazione