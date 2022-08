Tagliaferri (FdI) “Servono piani di prevenzione in caso di alluvioni”

“Il cambiamento climatico di questi anni ci ha insegnato che non ci si deve stupire di nulla e che gli eventi estremi sono sempre dietro l’angolo: oggi piangiamo per la siccità, ma basta che piova e arrivano le alluvioni: per questo la Regione deve evitare di farsi trovare come sempre impreparata. Bisogna sollecitare l’Autorità di Bacino per la predisposizione dei programmi di gestione dei sedimenti al fine di capire quali tempistiche sono previste per la loro predisposizione, e se è intenzionata a normare il periodo transitorio fino all’approvazione dei programmi, per permettere la manutenzione dei corsi d’acqua, senza far ricadere i costi sui Comuni”.

Lo chiede in un’interrogazione il consigliere regionale piacentino di Fratelli d’Italia Giancarlo Tagliaferri. “Il Pgra (Piano di gestione rischio alluvioni) adottato dalla Conferenza istituzionale permanente il 21/12/21 – prosegue – prevede l’asportazione di materiale litoide per la regimazione e la manutenzione idraulica, ma nello stesso documento si dispone che ‘fino alla predisposizione dei programmi di gestione dei sedimenti, l’Autorità di bacino fornisce alla competente amministrazione regionale il proprio parere in merito agli interventi. Ai fini del rilascio del parere è richiesta la verifica della compatibilità idraulica; considerato, altresì, che: la verifica della compatibilità idraulica comporta la produzione di: un bilancio del trasporto solido al fondo comprensivo di un confronto fra i flussi di sedimento e i volumi di asportazione, un’analisi dettagliata dell’evoluzione plano-altimetrica del corso d’acqua, un’analisi degli effetti dell’intervento, con modellazione bidimensionale a fondo mobile in regime non stazionario dell’evento di piena centenario nello stato di fatto e nello stato di progetto, una relazione descrittiva dell’attività modellistica effettuata”.