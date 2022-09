A Calendasco le scuole sono ‘elezioni free’. “Tre seggi per evitare la sospensione delle lezioni”

I seggi elettorali a Calendasco (Piacenza) sono stati trasferiti definitivamente fuori dalla scuola. “D’ora in avanti, le lezioni non saranno più sospese in occasione di votazioni – spiega il sindaco Filippo Zangrandi -, una scelta voluta per garantire alla scuola di continuare, avendo la disponibilità di spazi alternativi alle aule”.

Quindi domenica 25 settembre dove si vota a Calendasco? Gli elettori della sezione 1, residenti a Calendasco capoluogo, possono votare nel palazzo comunale – sala del consiglio. “In futuro, ultimati i lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico, il seggio 1 sarà ospitato al palazzetto dello sport” spiega Zangrandi. Gli elettori della sezione 2 – residenti nelle zone di Boscone, Santimento, Galeotto, Galeottino, Soprarivo, Bonina, Incrociata, Molino Frati e frazioni lungo il Po – dovranno recarsi nella palestra della scuola materna, con ingresso sia da via Anguissola che dal cancello sul retro. Gli elettori della sezione 3 – residenti nelle zone di Cotrebbia, Puglia, Malpaga, Ponte Trebbia, Bonina Nuova, Castellazzo – potranno votare nella ex scuola di cotrebbia nuova.

Chi dovesse recuperare la tessera elettorale, l’ufficio elettorale comunale è aperto per il rilascio delle tessere elettorali sia oggi, venerdì 23 e sabato 24 settembre dalle 9 alle 18, che domenica 25 settembre dalle 7 alle 23.