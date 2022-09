Si amplia la rete di terapia del dolore: attivi ambulatori e Bobbio e a Bettola

Nelle scorse settimane la rete della Terapia del Dolore ha attivato altri due ambulatori a Bettola e Bobbio, ampliando l’offerta già disponibile a Piacenza, cuore nevralgico dell’attività, e negli ospedali periferici. “Con questi due ambulatori – sottolinea Fabrizio Micheli, direttore di Terapia del dolore – abbiamo voluto dare un segnale di vicinanza anche ai cittadini che abitano in Val Nure e in Val Trebbia. In entrambe le realtà, inoltre, stiamo cercando anche di sviluppare la telemedicina, che ci consentirà di valorizzare i team infermieristici e di garantire un monitoraggio ancora più funzionale al paziente”.

L’equipe diretta dal dottor Micheli ha acquisito una competenza clinica sempre più articolata, mantenendo costanti rapporti di partnership con altri centri nazionali e internazionali. In particolare, sono state sviluppate tecniche innovative quali la radiofrequenza o l’endoscopia applicata alla colonna vertebrale. È inoltre attiva una collaborazione importante con la Neurochirurgia di Parma, che ha consentito di cominciare a svolgere i primi interventi di trattamento delle ernie discali lombari per via percutanea e in anestesia locale. Maggiori dettagli sono nella sezione news del sito www.ausl.pc.it