Ancora un incidente al semaforo tra via Castello e viale Malta a Piacenza, poco prima delle 9 del 20 gennaio.

A venire a contatto una Nissan e una Yaris.

A trarre in inganno il passaggio dal “verde” al “rosso” del semaforo, che regola anche l’uscita dei mezzi del vicino ex arsenale.

Non sempre, infatti, l’impianto semaforico è in funzione, e spesso lampeggia sul “giallo”, cosa che spesso crea confusione agli automobilisti che transitano in zona.

Per fortuna nessuno è rimasto ferito, i rilievi sono stati eseguiti dalla polizia locale.