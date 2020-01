Con un’apparecchiatura elettronica per superare l’esame della patente. Denunciato

Una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Piacenza,è intervenuta il 22 gennaio scorso nella sala della Motorizzazione Civile, dove era in corso gli esami di teoria per il conseguimento della patente di guida.

L’esaminatrice della sessione di esami in corso aveva il sospetto che qualcuno tra i candidati stesse utilizzando un dispositivo elettronico per comunicare con l’esterno.

In particolare, a destare sospetti uno dei diciassette canditati presenti: un 36enne, nato in Nigeria e residente in provincia, che non parlava e non comprendeva a sufficienza la lingua italiana.

Controllato dai militari intervenuti, aveva in uso due cellulari ed un sofisticato dispositivo elettronico composto da diversi componenti interconnessi attraverso alcuni cavi ed alimentato da due piccole batterie in grado di collegarsi con l’esterno.

L’intero dispositivo veniva sequestrato. L’uomo è stato portato in caserma e denunciato per falsità ideologica e di falsa attribuzione di lavori altrui.