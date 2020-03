Dalla Sogin mille tute in materiale speciale all’Ausl

Sogin, la società di Stato che si occupa della dismissione degli impianti nucleari italiani, fra cui la centrale nucleare di Caorso, ha consegnato all’Ausl di Piacenza 1000 tute in materiale speciale tyvek.

Si tratta di una tuta isolante per la protezione individuale, proveniente dalle riserve dei magazzini dei suoi impianti, necessaria a proteggere chi opera nelle strutture sanitarie dove oggi sono ricoverati pazienti contagiati dal virus Covid-19.

Un primo concreto atto di vicinanza di Sogin verso il territorio piacentino a cui seguiranno nei prossimi giorni ulteriori iniziative.

La Società, impegnata anche in questo periodo nel mantenimento in sicurezza degli impianti nucleari in dismissione, ha realizzato al riguardo anche un video (in alto) con il quale esprime tutto il suo incoraggiamento verso gli operatori socio-sanitari impegnati a combattere in prima linea il virus Covid-19.