Maltempo in arrivo a Piacenza: allerta per vento forte e temporali

Vento forte e temporali in arrivo a Piacenza: scatta l’allerta arancione e gialla della Protezione Civile Emilia Romagna (con validità dalle 12 del 14 maggio fino alle 00:00 del 16 maggio).

Per la seconda parte della giornata di giovedì 14 maggio – si legge nel bollettino – si prevede attività temporalesca anche organizzata, in intensificazione nelle ore serali e notturne sui rilievi centro occidentali e sulla pianura occidentale. I fenomeni risulteranno in attenuazione già dalle prime ore del mattino di domani, venerdì 15 maggio, esaurendosi poi dalle ore pomeridiane. E’ anche atteso un rinforzo della ventilazione sud-occidentale sia sui settori di crinale appenninico centro-occidentale (75/88 Km /h), con raffiche anche superiori stimate attorno ai 100 Km /h, sia sui crinali appenninici orientali, su tutta la fascia collinare della regione e temporaneamente sulla pianura occidentale (62/74 Km/h ). La ventilazione sarà in attenuazione dalle ore serali.

Nella seconda parte della giornata di giovedì 14 maggio aumenterà in modo significativo l’instabilità meteorologica sulla parte occidentale dell’Emilia-Romagna. Dalle ore serali e notturne saranno interessati da temporali sia i rilievi centro occidentali che le aree pianeggianti occidentali.

Ecco nel dettaglio le zone interessate dall’allerta meteo arancione per vento:

C1, E1, G1 (le aree di montagna centro occidentale, tra le province di Piacenza e Bologna).

Sono invece interessate da una allerta gialla per vento le seguenti zone:

A1 – Montagna Romagnola (FC-RN);

A2 – Collina Romagnola (RA-FC-RN);

C2 – Collina Emiliana Orientale (BO-RA)

E2 – Collina Emiliana Centrale (MO-RE-PR)

G2 – Alta Collina Emiliana Occidentale (PC-PR)

H1 – Bassa Collina Emiliana Occidentale (PC-PR)

H2 – Pianura Emiliana Occidentale (PC-PR)

Sono interessate da una allerta gialla per Temporali le macroaree E, G, H ovvero le aree di montagna e collina occidentali e la pianura occidentale, corrispondenti alle province di Piacenza e Parma. I temporali mettono in attenzione i bacini idrografici di queste zone, in particolare quelli minori ed i reticoli dei canali.

L’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, in raccordo con Arpae E-R, seguirà l’evoluzione della situazione; si consiglia di consultare l’Allerta e gli scenari di riferimento sulla piattaforma web: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it.