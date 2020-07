Confcommercio, Raffaele Chiappa entra nel Consiglio Nazionale

Raffaele Chiappa, Presidente di Unione Commercianti Piacenza, entra nel Consiglio Nazionale di Confcommercio Imprese per l’Italia.

Il nostro territorio avrà un posto al massimo organismo dell’Associazione, che per il prossimo quinquennio vedrà ancora alla guida Carlo Sangalli, confermato Presidente per acclamazione dell’assemblea riuntasi nella sede di Confcommercio a Roma in piazza Belli.”Sono molto onorato dell’incarico ricevuto – le parole di Chiappa – e cercherò di fare del mio meglio per fornire contributi significativi a livello nazionale ma al tempo stesso cercherò di far sentire la voce dei commercianti piacentini, durante colpiti in queste emergenza covid-19″

“Il mio grazie, va ancora una volta, a chi mi ha sostenuto e a chi crede nel mio operato – prosegue -. Ricevere un riconoscimento così importante a livello nazionale è importante e al tempo stesso difficile soprattutto in un momento di grandi difficoltà economica”.