Pallacanestro Fiorenzuola: l’ala forte Federico Ricci confermata nel roster della prossima stagione

Pallacanestro Fiorenzuola 1972: confermato nel roster 2020/21 anche l’ala forte Federico Ricci.

“Arrivato la scorsa stagione a Fiorenzuola dopo 2 anni con la maglia di Pallacanestro Senigallia in Serie B – si legge in una nota della società -, Ricci, classe 1997, durante il Campionato Serie C Gold Emilia Romagna ha realizzato 9,5 punti di media, con prove di grande spessore che lo hanno fatto apprezzare da parte del pubblico valdardese”.

“Pallacanestro Fiorenzuola 1972 – continua la nota – nella stagione 2019/2020 ha totalizzato 16 vittorie e 3 sconfitte, con 1° posto in classifica prima della pandemia Covid-19 che fa vantare alla squadra di coach Gianluigi Galetti e del suo staff una percentuale di vittorie dell’84,2%. Proprio questa percentuale è uno dei pilastri a sostegno della richiesta di ripescaggio per la Serie B presentata da parte della società gialloblu alla Federazione; la decisione è attesa nelle prossime settimane”.