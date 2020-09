Tutti negativi i 54 tamponi eseguiti nelle scuole Don Minzoni e Calvino. Lo comunica l’Ausl di Piacenza. Due giorni fa era stata comunicata la decisione di mettere in isolamento precauzionale due classi in queste scuole, dopo che si era saputo della positività al coronavirus di due fratelli.

Il dipartimento di Sanità pubblica aveva quindi predisposto l’isolamento domiciliare di alunni e personale docente e non docente di due classi di altrettante istituti della città di Piacenza: complessivamente di 54 persone, della scuola primaria Don Minzoni e della scuola secondaria di primo grado Calvino.

La misura si era resa necessaria perché due fratelli, appartenenti allo stesso nucleo familiare, erano risultati positivi al tampone. I due ragazzi avevano frequentato, nei giorni precedenti, le lezioni scolastiche: per questo, i compagni di classe, gli insegnanti e un ausiliario non docente sono stati individuati come contatti diretti e quindi posti in isolamento per 14 giorni.