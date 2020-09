“Visite sportive solo a pagamento, la Regione si attivi per far ripartire gli ambulatori Ausl”

Le attività sportive sono riprese ma è impossibile prenotare una visita per ottenere la certificazione di idoneità sportiva.

È quanto denunciano i consiglieri del Gruppo Lega Salvini Emilia-Romagna, in un’interrogazione firmata da Valentina Stragliati e dal capogruppo Matteo Rancan depositata ieri. Si tratta di una urgenza legata anche al fatto che proprio in questi giorni è iniziata l’attività delle società sportive sul territorio, ma per partecipare agli allenamenti a tutti gli atleti è richiesto il certificato di idoneità sportiva. “Vista l’importante valenza educativa e di socializzazione dello sport è fondamentale – hanno detto i consiglieri Stragliati e Rancan – che le visite riprendano quanto prima”.

“Chiamando i centralini dell’Ausl, le visite risultano sospese senza alcuna indicazione circa i tempi e non si sa quando riprenderanno. Inoltre, sempre diversi cittadini segnalano che, durante una chiamata al centralino è stato comunicato che l’unico modo per poter ottenere la certificazione di idoneità sportiva è effettuare la visita privatamente e a pagamento, spendendo dai quaranta ai sessanta euro” spiegano gli esponenti del Carroccio, chiedendo alla Giunta regionale di attivarsi tempestivamente per permettere che i giovani emiliano – romagnoli possano prenotare, presso gli ambulatori dell’Ausl della propria zona, le visite necessarie per poter ottenere la certificazione di idoneità sportiva e riprendere così gli allenamenti sospesi a causa del periodo di lockdown.