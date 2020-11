Da lunedì vietata la caccia alla lepre negli ATC provinciali. Pernice rossa, stop nell’ATC PC 3

Il Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Piacenza, con provvedimento assunto il 20 novembre, ha disposto la chiusura anticipata del prelievo della lepre in tutti gli ATC piacentini in cui ancora era consentita.

“Anche in questo caso – viene spiegato – il provvedimento è stato preso a seguito dei monitoraggi effettuati dagli ATC in questione, da cui è emerso da un lato come i livelli delle popolazioni di lepre fossero divenuti esigui per sostenere ulteriori prelievi, dall’altro come i quantitativi programmati di animali cacciabili fossero stati ormai raggiunti”. Negli ATC piacentini PC 5, PC 6, PC 7, PC 8, PC 9, PC 10, PC 11, il prelievo di lepre sarà vietato a partire da lunedì 23 novembre (ultimo giorno utile domenica 22 novembre). Sarà comunque possibile l’addestramento dei cani, previa annotazione della giornata sul tesserino venatorio, come da disposizioni del calendario venatorio regionale.

La presente chiusura si aggiunge a quelle già operate da parte degli ATC PC 1, PC 2, PC 3 e PC 4 per motivazioni analoghe. Da lunedì 23 pertanto non sarà più possibile cacciare la lepre in nessuno degli ATC provinciali. Dalla stessa data sarà vietata anche al caccia alla pernice rossa nell’ATC PC 3, che comprende i comuni di Vigolzone, Travo e Rivergaro: “In questo caso l’andamento della rendicontazione del prelievo ha fatto ritenere all’ATC competente, una presenza di questa specie largamente al di sotto delle aspettative, imponendo uno stop immediato all’attività per evitare di pregiudicare ulteriormente le popolazioni presenti”.