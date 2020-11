“La Castagna Matta”, prosegue con 7 spettacoli in diretta streaming la stagione del Trieste 34

Dopo il “Gran Tour Francigena“, partito il 1° settembre e terminato il 16 ottobre, prosegue online la stagione teatrale 2020/2021 del Teatro Trieste 34 di Piacenza, che in origine doveva partire il 31 ottobre.

“Purtroppo – spiegano – la chiusura dei teatri, dovuta ai provvedimenti presi per la lotta al Covid 19, ha scombinato i progetti e il calendario delle attività costringendoci a ricostruire un nuovo calendario in brevissimo tempo. Nel giro di un mese abbiamo ri-tracciato il calendario dividendo la stagione in due parti, ottobre-dicembre 2020, gennaio-maggio 2021”. Il progetto teatrale del Trieste 34 è finanziato dal Comune di Piacenza, dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano e dalla Regione Emilia Romagna.

Primo appuntamento in ordine di tempo è quello con “La Castagna Matta”, progetto di teatro online che riunisce, dall’11 al 18 dicembre, gli spettacoli (QUI IL CALENDARIO) che dovevano essere rappresentati nel periodo ottobre-dicembre. Gli spettacoli, rappresentati dal vivo in teatro, verranno ripresi dalla Web Tv Zerocinque23 di Piacenza e trasmessi live sui canali social del Teatro Trieste 34. Gli spettacoli saranno a pagamento, con un prezzo calmierato a 5 euro pagabile su piattaforma di biglietteria elettronica. Saranno rappresentati 7 spettacoli, in origine parte delle rassegne: La Domenica dei Piccoli – (Rassegna Teatro Domenicale per famiglie), InSincronia (Rassegna Danza Contemporanea), Le Voci della Luna (Rassegna teatrale per pubblico adulto), Dietro il Naso Rosso (Rassegna di spettacoli clown e visual comedy).

Dal 20 al 30 dicembre è invece in programma il 1°Forum Cultura Piacenza: si tratta di un convegno online con le realtà di spettacolo piacentine, con l’intento di creare un progetto di rete tra i vari operatori e trovare strategie comuni per superare la crisi economica. Ogni associazione/artista/ operatore culturale potrà partecipare registrando un video di massimo 6 minuti dove raccontare: “Chi siamo/ sono e cosa facciamo/faccio”, “Quali sono i progetti culturali futuri”, “Di cosa abbiamo bisogno per realizzare i nostri progetti e cosa vorremmo fare per la città”.