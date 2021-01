Fiorenzuola, Fabricio Olivera torna in rossonero

Il Fiorenzuola annuncia di aver trovato l’accordo che la legherà alle prestazioni sportive di Fabricio Olivera fino al termine della stagione 2020/2021 di Serie D Girone D.

Per Olivera, esterno basso classe 2001, è un grande ritorno con la maglia del Fiorenzuola, dopo che nella scorsa stagione aveva collezionato 21 presenze con la maglia rossonera sotto la guida di Mister Luca Tabbiani. Di proprietà della Pro Vercelli, dopo aver giocato nel settore giovanile anche della Juventus, per Olivera la prima parte di stagione è stata vissuta a Gozzano in Serie D Girone A con 7 presenze all’attivo.

SALVATERRA TORNA AL CHIEVO – Saluta i rossoneri invece Thomas Salvaterra, difensore classe 2001, che ha terminato il suo prestito ed è tornato alla sua società di appartenenza, il Chievo Verona. Salvaterra ha totalizzato con la maglia di del Fiorenzuola 11 presenze in campionato, di cui 8 da titolare. “A Thomas – si legge in una nota del club – i ringraziamenti della società per la professionalità dimostrata e un in bocca al lupo per il futuro personale e sportivo”.