Musei Palazzo Farnese, attiva la nuova biglietteria automatizzata

“I Musei di Palazzo Farnese, allineandosi con i principali musei nazionali, a partire da questa sera (5 febbraio) alle 18 potranno avvalersi del nuovo sistema di biglietteria automatizzata e sarà quindi attivata la modalità che consentirà poi anche la prenotazione e il pagamento online. In particolare, attivare questo sistema in tempi di Covid-19 significa adeguarsi ad esigenze che sono venute avanti assieme alle necessità del distanziamento sociale e di ingressi contingentati”.

Lo comunica l’assessore alla Cultura del Comune di Piacenza Jonathan Papamarenghi, che aggiunge: “Ulteriori vantaggi del sistema di biglietteria automatizzata sono la gestione contabile e la raccolta dei dati statistici immediati, che finora erano gestiti con report a compilazione manuale. Inoltre l’emergenza pandemica ha evidenziato l’importanza di un sistema automatizzato soprattutto a seguito dei protocolli ministeriali che richiedono un numero di accessi contingentato e scaglionato, aggiungendo l’opportunità del pagamento elettronico a distanza”.

Anche la stampa dei biglietti, che riporteranno suggestive foto delle principali bellezze del nostro patrimonio artistico e museale, è stata scelta in modo tale da valorizzare le principali opere presenti ai Musei di Palazzo Farnese e di Storia Naturale. Ogni biglietto, che grazie alla sua grafica potrà essere anche una sorta di souvenir, riporta anche un QR code che rimanda direttamente alle pagine web di promozione dei Musei.

La biglietteria automatizzata, che entrerà in funzione anche al Museo di Storia naturale situato all’ex Macello di via Scalabrini, potrà essere adeguata inoltre a iniziative culturali aggiuntive, alle aperture serali e agli spettacoli extra: “Un necessario aggiornamento e passo in avanti – conclude l’assessore – per dare agli appassionati di arte e cultura maggiore flessibilità e rapidità”.