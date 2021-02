Studentessa positiva, l’Ausl “Chi ha preso il bus da e per Besenzone faccia il tampone”

Tra i casi positivi al Covid notificati in questi giorni nel piacentino figura quello di una studentessa che si è sottoposta a tampone a seguito della comparsa di lievi sintomi. Durante l’indagine epidemiologica svolta dagli operatori dell’Igiene pubblica è emerso che la ragazza, il giorno prima, aveva preso un autobus per andare a scuola.

Per questo, a fini precauzionali, l’Azienda Usl invita tutti coloro che erano presenti sul pullman, a prendere contatto con il dipartimento di Sanità pubblica per sottoporsi al tampone. In particolare, la studentessa ha viaggiato su mezzi pubblici nella tratta Besenzone – Piacenza (linea E56) del giorno 12 febbraio, con andata alle ore 7 e ritorno alle ore 17.45.

I passeggeri delle due corse possono contattare il numero 0523.317830, dalle ore 8.30 alle 17.30, o scrivere una mail a malinfpc@ausl.pc.it con il proprio nome e cognome, data di nascita e recapito telefonico, per essere richiamati dagli operatori. In caso di sintomi, è sempre consigliabile rivolgersi al proprio medico di famiglia.