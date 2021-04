“Nuovo direttore l’investimento più importante, il bene della Ricci Oddi è il bene di Piacenza”

“L’Amministrazione è sempre stata convinta nel sostenere il rilancio della Galleria Ricci Oddi. Abbiamo infatti investito risorse, e fatto scelte, consapevoli di farlo sì per amore dell’arte e per rendere merito al grande dono fatto a Piacenza da Giuseppe Ricci Oddi, ma anche certi che il bene della galleria sia anche il bene della città”.

Così l’assessore alla Cultura del Comune di Piacenza, Jonathan Papamarenghi, commenta il bando per il nuovo direttore della Galleria.

“Agli investimenti sostanziosi per un nuovo impianto di condizionamento e di illuminazione in tutte le sale ed ai lavori di sistemazione delle facciate (compartecipato anche dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano), continuiamo ora con l’investimento più importante, che è quello legato all‘operatività di questa importante galleria”.

“Così fin da subito abbiamo ribadito attraverso i nostri rappresentanti del Cda, la necessità di arrivare in tempi rapidi, finalmente, alla nomina di un direttore evidenziando, nella piena autonomia del consiglio, la volontà di avere una figura con curriculum adeguato, esperienze importanti e giusti contatti per essere operativi in tempi rapidi (il Comune finanzierà anche l’importante Progetto Klimt che richiederà tempi rapidi ed una struttura molto operativa)”.

“Abbiamo infatti voluto subordinare a questi requisiti – sottolinea l’assessore – l’entità dell’importo da destinare alla figura del direttore. Importo che verrà interamente sostenuto, come prevede lo Statuto, dal Comune di Piacenza all’interno del contributo annuale destinato alla Galleria”.

“Alla richiesta formale in merito alla disponibilità a sostenere l’importo necessario, avanzata dalla Galleria sempre all’interno di un continuo e costruttivo dialogo, non abbiamo infatti esitato nemmeno un istante per confermare ufficialmente la cosa”.

“Grazie, quindi, al Consiglio di Amministrazione per il suo lavoro, che deve essere sempre lungimirante, e ancora buon lavoro per il bene della Galleria che è anche bene della Città”.