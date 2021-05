Ancora primavera d’inverno a Piacenza: neve in Appennino e grandine in Valdarda

Ancora primavera d’inverno a Piacenza: neve in montagna e grandine in Valdarda. Dopo la pioggia battente degli ultimi giorni, la temperatura è sensibilmente calata nella giornata del 14 maggio.

Infatti la neve è tornata a cadere in Appennino, sulle cime del monte Bue e del monte Nero come testimoniano le immagini delle webcam di Meteo Valnure, riprese anche dal Centro Meteo Emilia Romagna. Sempre nel primo pomeriggio una violenta grandinata si è abbattuta in Valdarda, nel Comune di Fiorenzuola (foto segnalazione di Carola Ghezzi, ripresa dalla pagina Facebook del Centro Meteo Emilia Romagna).