La Ciclofficina Pignone, ciclofficina sociale di Piacenza, si è presentata alla città e ha trovato un pubblico attento al progetto e agli obiettivi che lo sorreggono: sostenibilità, mobilità lenta e riuso creativo.

Nella giornata del 3 luglio, infatti, chi si è recato al mercatino dell’handmade A/Mano presso Osteria della Balera, ha trovato ad accoglierlo i giovani volontari della ciclofficina, che hanno offerto check-up gratuiti a chi è arrivato in bicicletta.

Partiti da Spazio 4.0, il centro di aggregazione polivalente del Comune di Piacenza di via Manzoni 21, luogo in cui la ciclofficina aprirà la propria sede, le ragazze e i ragazzi del Pignone hanno creato una vera e propria ciclofficina itinerante trasportando i cavalletti e gli attrezzi meccanici con l’utilizzo di una cargo bike e hanno allestito un’area dedicata alla manutenzione della bicicletta all’ingresso del mercatino.

Ad Alvaro Medina, Paulo Sucapuca e Ilija Shopov, i meccanici del gruppo, sono state affidate da parte dei cittadini arrivati su due ruote molte biciclette per piccoli lavori di manutenzione, come regolazione dei freni e del cambio, controllo della pressione delle ruote, ma anche diagnosi approfondite, mettendo così alla prova ciò che i ragazzi hanno imparato durante il periodo di formazione composto da corsi e tirocinio presso la Ciclofficina Popolare di Modena e la Ciclofficina Sociale di Cremona. L’operato dei tre meccanici ha goduto del prezioso aiuto di Alberto Bonetti, appassionato di ciclismo e costruttore di biciclette tandem attivo nel volontariato da molti anni, che ha aderito con entusiasmo alla visione e al progetto del gruppo.

“Ci siamo sentiti accolti dal pubblico di A/Mano: alcuni sono arrivati avendo letto dell’opportunità di check-up gratuito, per altri è stata una sorpresa. Tutti ne hanno approfittato per conoscere il gruppo” commenta Paulo.

Nell’attesa che il proprio mezzo venisse riparato, infatti, i proprietari si sono intrattenuti in qualche chiacchiera con i volontari, approfondendo la conoscenza del progetto e scambiando pareri sulla sostenibilità ambientale e l’uso ecologico della bicicletta, contribuendo a creare un clima socievole e stimolante attorno allo stand della ciclofficina.

Tra loro, c’è stato anche chi ha già donato alla ciclofficina pezzi di ricambio, ma anche una bicicletta intera che altrimenti sarebbe finita in discarica, rispondendo all’appello dei ragazzi sulla raccolta di biciclette inutilizzate, per riutilizzare i componenti.

Anche chi non era in bicicletta ha potuto conoscere i volontari di Pignone: Gianluca Antonio Napoletano, Martina Vitelli ed Elia Arata si sono infatti dedicati a raccogliere l’opinione del pubblico, sottoponendo un breve questionario riguardo le attività e le iniziative che si vorrebbero trovare in una ciclofficina sociale, in vista della realizzazione della ciclofficina a Spazio4.0.

Il feedback degli intervistati si è rivelato positivo, come commenta Gianluca: “La risposta che abbiamo ricevuto ha dato enorme entusiasmo al gruppo: abbiamo deciso di estendere il questionario anche a chi non è potuto essere presente alla nostra prima uscita ufficiale e ci farebbe piacere avere il riscontro di più cittadini possibili, per questo lo abbiamo digitalizzato e messo online. Il nostro obiettivo è sensibilizzare gli abitanti a preferire la bicicletta alle automobili coinvolgendoli in varie attività ecosostenibili: ad esempio piccoli itinerari ciclabili urbani, laboratori per imparare ad aggiustarsi la bicicletta e iniziative ciclistiche per bambini.

Aggiunge Ilija: “Vorremmo raggiungere anche categorie come quella dei rider e dei cicloturisti.”

Il breve questionario è compilabile online al seguente link: https://bit.ly/3hP4Uiv entro il 07/08/2021.

La Ciclofficina Pignone affonda le sue radici nel Progetto Mappe, un progetto del Comune di Piacenza finanziato da ANCI, svolto in collaborazione con il Comune di Silvi Marina e i partner di progetto: cooperative L’Arco, Officine Gutenberg, Labor, Consorzio Sol.Co Piacenza e Up e le associazioni Diciottotrenta, Praxis, Cosmonauti e Tadam. Obiettivo del progetto, la creazione di un’impresa sociale e sostenibile, fatta da giovani disoccupati e inoccupati, per la città di Piacenza.

I ragazzi e le ragazze che hanno partecipato al progetto hanno seguito un percorso formativo e di co-progettazione, accompagnati da docenti qualificati ed esperti nel settore economico-sociale e nella rigenerazione urbana, per arrivare a concretizzare un’idea sostenibile che valorizzasse il territorio e coinvolgesse la popolazione piacentina: il risultato del progetto è stato la costituzione di una ciclofficina sociale che, oltre alle attività meccaniche, si propone di realizzare iniziative culturali, educative e turistiche nella sede che verrà realizzata dopo l’estate presso Spazio4.0 .

Per restare aggiornati sulle iniziative di Ciclofficina Pignone, è possibile seguire la Pagina Fb Ciclofficina Pignone https://www.facebook.com/Ciclofficina-Pignone-106203325039860 e il profilo Instagram @ciclofficinapignone https://www.instagram.com/ciclofficinapignone/

Per informazioni sul progetto: www.progettomappe.it