Cadeo, un’estate di attività all’aria aperta per gli over 60: prosegue il corso di ginnastica dolce

Un’estate all’insegna della salute, della vita all’aria aperta e mai in solitudine. E’ l’estate a Cadeo (Piacenza) dedicata agli over 60 che, dopo un anno trascorso tra restrizioni e mancanza di socialità, hanno una preziosa opportunità di incontro nel corso di ginnastica dolce dedicato agli anziani e realizzato presso la piscina comunale di Roveleto.

“Tutti, giovani e adulti, abbiamo sofferto pesantemente delle conseguenze di questi lunghi mesi di pandemia ma soprattutto i nostri cittadini over 60 ora hanno bisogno di un’attenzione ulteriore, come la creazione di spazi privilegiati dove tornare ad incontrarsi e socializzare, in piena sicurezza. Lo sport all’aperto è uno di questi, fa bene al corpo e alla salute psicofisica. Per questo abbiamo optato per gli spazi della nostra piscina”. “Prosegue dal mese di giugno il corso con cadenza bisettimanale – sottolinea la vicesindaca Marica Toma– ogni martedì e giovedì dalle 9 alle 10 ben 20 anziani prendono parte alla lezione di ginnastica dolce collettiva, guidata dall’istruttrice sportiva Ilaria Mainardi. Il corso di 20 ore totali, promosso dall’ Amministrazione Comunale, è gratuito e prosegue anche nel mese di agosto”.

“Sono davvero soddisfatta dalla grande partecipazione al corso – spiega Ilaria Mainardi -. Le lezioni si aprono sempre con un breve riscaldamento con piccoli esercizi di coordinazione, seguita da sequenze che puntano alla mobilità articolare e al rinforzo muscolare senza mai forzare troppo”.