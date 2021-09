La salute è nel piatto, ancora posti disponibili per l’aperitivo della Breast Unit

Ultimi posti disponibili per gli eventi del mini ciclo “Gusta la prevenzione: la salute è nel piatto” che si terranno venerdì 24 settembre e 1 ottobre promosso dalla Breast Unit per sensibilizzare le donne piacentine sull’importanza della buona alimentazione e dei corretti stili di vita. I due momenti informativi, che iniziano alle ore 18 e si svolgono sulla terrazza della Società Nino Bixio, sono quasi al completo.

“Il nostro obiettivo – evidenzia Dante Palli, direttore della Breast Unit – è quello di trascorrere un momento piacevole insieme alle donne, cogliendo l’occasione per informarle su alcuni temi fondamentali per prevenire il tumore al seno. Per esempio, la prima serata è proprio dedicata all’aperitivo: è possibile che sia salutare? Il 24 settembre ce lo spiegherà la dottoressa Jessica Rolla, medico esperto di alimentazione”. Il secondo appuntamento di Gusta la prevenzione propone invece un altro tema caro al gentil sesso: i trucchi per restare in forma. Questa volta, come esperte, interverranno la senologa Francesca Cattadori e la fisiatra Amelia Zannino. “Ci auguriamo che tante piacentine raccolgano il nostro invito a questi aperitivi. Mentre berremo un bicchiere in compagnia, potremo confrontarci su questi argomenti, per fare prevenzione in modo divertente e coinvolgente”.

La prenotazione ai due eventi è obbligatoria. È possibile telefonare al numero 0523.302227 da lunedì a venerdì dalle 8 alle 16 o scrivere una mail a comunicazione@ausl.pc.it. Le serate si svolgono alla Società Canottieri Nino Bixio, in via Nino Bixio 24, a Piacenza, con inizio alle ore 18. (nota stampa)