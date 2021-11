In arrivo sul piacentino una nuova perturbazione che porterà nuovamente cieli grigi e maltempo, con un primo calo sensibile delle temperature. Secondo Meteo Valnure giovedì 25 novembre non è esclusa la possibilità delle prime nevicate di stagione sino a quote collinari, con una certa probabilità che possa verificarsi anche qualche episodio in prossimità della pianura.

Gli esperti di Meteo Valnure specificano che si tratta del primo episodio di stampo invernale e di conseguenza le indicazioni sulle probabili nevicate, specie a quote prossime alla pianura sono da valutare in prossimità dell’evento, ad ora l’unica certezza è il ritorno della neve sul nostro appennino.