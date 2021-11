Vap Uyba, sconfitte per Serie C e B2. Vittoria netta per l’Under 16

Vap Uyba, i risultati della squadra di Serie C, B2 e Under 16

Serie C

Sabato 27 novembre, nonostante un’ottima prestazione, la VAP UYBA MPM perde 3-2 il match contro la GREEN WARRIORS SASSUOLO. Piacentine che chiudono in vantaggio il primo set grazie a una ricezione puntuale, a una grande fase offensiva e a una battuta particolarmente incisiva. Nei due set successivi, però, la determinazione delle giocatrici ospiti mette in difficoltà la difesa della VAP e permette a Sassuolo di ribaltare il risultato. Nel quarto parziale, le ragazze di coach Mineo riescono a portarsi sul 2-2 grazie a una difesa attenta e a una fase d’attacco aggressiva.

Al tie-break, le due squadre si giocano la partita punto a punto e a spuntarla, alla fine, è Sassuolo.

MPM VAP/UYBA: Soragna 11, Ferrari 8, Zucchi 10, Mozzi, Magnabosco 16, Polenghi 9, Gionelli (L2), Carini, Gazzola (L1), Ruggeri 5, Paounov, Zlatanov 11.

Allenatori: Mineo – Chiodaroli

GREEN WARRIORS SASSUOLO: Bursi, Reggiani (L), Montagnani 26, Sassi 7, Orlandi, Grignani 15, Rosculet (C), Gianaroli 10, Fiorani 1, Mussini 3, Palladini, Pifferi, Oliva, Mame, Romani.

Allenatore: Spallanzani

Serie B2

San Giorgio si aggiudica, con un parziale di 3-0, la gara contro VAP UYBA LTP. Risultato giusto per quanto visto in campo, con una VAP che fatica in attacco a causa di una grande difesa ospite, brava a murare i tentativi delle padrone di casa. San Giorgio praticamente impossibile da arginare in fase offensiva; la grande qualità delle palleggiatrici permette infatti alle schiacciatrici di fare spesso e volentieri punto. La VAP tenta una reazione nel terzo set riuscendo anche a recuperare diversi punti a San Giorgio, ma le ragazze di coach Capra non si fanno intimorire dal ritorno delle avversarie e chiudono parziale e gara.

LTP VAP/UYBA: Falcetta, Gainelli, Boselli (L2), Masotti 8, Muller, Sabatelli 3, Iacona 3, Kraja 5, Antonucci, Crisafulli (L1), Clemente 2, Corradi, Ferrari 2.

Allenatori: Mineo – Chiodaroli

PALLAVOLO SAN GIORGIO: Errico, Perini, Gilioli, Molinari, Galelli, Salimbeni 2, Tonini 14, Viaroli (L2), Tacchini (L1), Zoppi 4, Hodzic 14, Marc 10, D’Adamo 9.

Allenatori: Capra – Piccoli

Under 16

Si chiude con una netta vittoria per 3-0 la trasferta della VAP UYBA CRAI in casa del CUS PARMA AMORETTI. Partita mai in discussione, con le ospiti che dominano il match dall’inizio alla fine dall’alto di una maggiore qualità tecnica. Per tutti i tre set, infatti, le ragazze di coach Mineo controllano la partita con una fase difensiva ordinata e con un’ottima fase offensiva condita da un servizio pressoché perfetto.

CUS PARMA AMORETTI: Biagiotti, Cadossi, De Filippo, De Maggio, Degiovanni, Di Bari (L1), Gherardi, Ghiretti, Piazza, Savi, Ossimprandi (C), Boschi (L2).

Allenatore: Passera

CRAI VAP/UYBA: Carini, Dodi, Ferrari, Gazzola (L1), Gionelli (L2), Iacona (C), Magnabosco, Mozzi, Polenghi, Ruggeri, Soragna, Zlatanov, Zucchi.

Allenatori: Mineo – Chiodaroli