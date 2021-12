Domenica apertura straordinaria della Salita in San Francesco

Tornano le aperture straordinarie della salita alla facciata di San Francesco, nell’ambito delle manifestazioni per il «Natale ad Arte» della Cattedrale. Appuntamento domenica 19 dicembre, dalle ore 17 alle 19 con “San Francesco dall’alto“: un’occasione unica “in quota” che a Piacenza consentirà di apprezzare la chiesa di San Francesco, Piazza dei Cavalli e Palazzo Gotico dall’alto, con la piazza meravigliosamente illuminata per le festività natalizie, da un punto di vista inusuale e inedito, in occasione del cantiere di restauro delle coperture della chiesa. Ultime date possibili prima della chiusura definitiva.

Obbligo di Green Pass per maggiori di anni 12. Biglietto: 4€. Prenotazione consigliata a sanfrancesco.pc@gmail.com oppure 349. 5169093