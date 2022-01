Vaccino covid, da martedì 18 gennaio operativo anche l’hub di Piacenza Expo. Il servizio partirà nel pomeriggio.

Accanto all’attività di tamponi drive through, l’ente fiera ha potuto mettere a disposizione uno dei propri padiglioni, visto l’annullamento del campionato mondiale di ornitologia.

L’Ausl, spiega il direttore generale Luca Baldino, riuscirà così a far fronte anche alle nuove richieste dettate dall’introduzione dell’obbligo vaccinale per gli over 50 e non solo. Le prenotazioni per le vaccinazioni nell’hub di Piacenza Expo saranno attivate dalla giornata di domani 12 gennaio.

VACCINO – I piacentini over 12 anni che hanno già prenotato o ricevuto il vaccino sono l’88,9%, invece per gli under 12 la percentuale di copertura è pari al 24,3%.

TERZE DOSI – Sono 106.713 i piacentini ad aver già ricevuto la terza dose, pari al 47,8% degli assistiti. L’adesione più alta è tra gli over 80 anni, con una percentuale dell’80,2%. Dal 10 gennaio somministrazione della terza dose a partire dai 12 anni d’età avendo completato il ciclo vaccinale primario da almeno 4 mesi

VACCINAZIONI UNDER 12 ANNI – Le sedute programmate con la presenza di medici pediatri si terranno a Piacenza (12-18-19-25-27 gennaio), Fiorenzuola (14-16-21-23-28-30 gennaio), Castelsangiovanni (13-15-20-22-29 gennaio).