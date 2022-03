I libri del Camo per nutrire l’anima: aperta la biblioteca (anche sui social)

La Camoteca non c’entra solo col portare da un posto a un altro 5000 libri per metterli a disposizione. La Camoteca non è la biblioteca del Camo senza Camo. È il luogo in cui vogliamo che i suoi libri continuino a nutrire relazioni buone, anche se lui non c’è più. In queste parole postate sulla pagina Facebook della Camoteca c’è il significato del luogo fisico (non solo social) inaugurato domenica scorsa con 5mila volumi posseduti da Don Paolo Camminati.

Uno spazio di cultura, di approfondimento, di riflessione e di incontro voluto dalla famiglia del parroco di Nostra Signora di Lourdes stroncato dal covid nel marzo del 2020, a soli 53 anni. La Camoteca ha inaugurato nei locali che ospitano l’Azione Cattolica di Piacenza, in via Scalabrini. All’interno l’eredità umana, spirituale e materiale di un sacerdote punto di riferimento per tanti, soprattutto per i giovani.

Uno scatto in occasione dell’inaugurazione della Camoteca (foto: facebook “La Camoteca)

A riprova dello spirito di partecipazione e dialogo che innerva la Camoteca, sono già in programma una serie di eventi per le prossime settimane. Si parte giovedì 31 marzo – con replica anche mercoledì 13 e 27 aprile (ore 20:45) – con i “dialoghi sul dolore”. Un momento di incontro – per gruppi di massimo 8-10 persone – guidato da un “educatore – spiegano i referenti della Camoteca – che accompagna la fatica del dire ciò che è chiuso dentro. Per aprirsi alla speranza”.

Per info e iscrizioni: lacamoteca@gmail.com.

Pagina facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100078854822950