Repetti nuovo presidente Anpi “Solidali con l’Ucraina che resiste all’invasore”

Romano Repetti è il nuovo presidente provinciale dell’Anpi di Piacenza, lo ha eletto il Comitato provinciale che si è riunito sabato 5 marzo a Palazzo Ghizzoni Nasalli per portare a compimento il percorso congressuale del sodalizio. L’Anpi (Associazione nazionale partigiani d’Italia), che in provincia di Piacenza ha 20 sezioni e quasi mille e 500 aderenti, ha concluso il rinnovo congressuale dei suoi organi dirigenti con l’elezione di Repetti presidente del Comitato provinciale, di Enrico Battini vicepresidente vicario e di Ettore Bisagni responsabile dell’Ufficio di segreteria dell’associazione.

Altri esponenti del Comitato provinciale, composto da 27 membri, sono stati indicati per specifici incarichi provinciali di lavoro, fra cui Angela Bianchi presidente della Sezione di Gossolengo, Francesca Fontanili segretaria della Sezione di Caorso e Giulia Piroli della Sezione cittadina “Medina Barbattini”.

Repetti, che era già stato in passato per diversi anni segretario provinciale dell’Anpi, subentra nel ruolo di presidente a Stefano Pronti che lo aveva svolto per otto anni e che continuerà a collaborare con l’associazione. Nel corso della riunione del Comitato provinciale si è ribadito che anche l’Anpi piacentina condanna fermamente l’invio, da parte del presidente Putin, dell’esercito russo ad invadere l’Ucraina, a portare devastazioni, lutti e terrore, a produrre milioni di nuovi profughi. Si è sottolineato che l’obiettivo del movimento per la pace, del governo italiano e dell’Unione Europea, deve essere quello di un immediato cessate il fuoco contestuale all’avvio di una efficace mediazione negoziale. Repetti ha affermato che chi, come l’Anpi, rappresenta gli uomini della Resistenza agli occupanti hitleriani dell’Italia, non può oggi che sentirsi solidale con chi in Ucraina cerca di resistere agli invasori del loro Paese.