Festa della Repubblica tra teatri e musei aperti. Visite guidate al centro storico

Nell’ambito dell’iniziativa “Teatri aperti in Emilia”, che Destinazione Emilia promuove tra il 2 e il 5 giugno nelle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia, anche il Comune di Piacenza, con l’Ufficio Iat, e la Fondazione Teatri aderiscono al progetto proponendo visite guidate al centro storico, al Teatro Municipale e alla Sala dei Teatini.

Giovedì 2 giugno, dalle 15 alle 16, è in calendario l’itinerario alla scoperta del cuore della città, con ritrovo presso lo Iat di Piazza Cavalli – all’ingresso di Palazzo Gotico – per una camminata di un’ora dedicata a “Le bellezze di Piacenza”, seguita, tra le 16 e le 17.30, da una visita al Municipale e alla ex chiesa dei Teatini. La stessa proposta si replicherà venerdì 3, dalle 11 alle 12 per la visita guidata in centro storico, con possibilità di scoprire la bellezza del Teatro Municipale e della sala dei Teatini tra le 15 e le 16.30. Il costo di partecipazione è di 10 euro per gli adulti e di 5 euro per i bambini dai 6 ai 12 anni, con prenotazione obbligatoria contattando lo 0523-492001 o scrivendo a iat@comune.piacenza.it per l’itinerario guidato attraverso il centro storico. Per riservare il proprio ingresso al Teatro Municipale e alla sala dei Teatini, invece, i recapiti sono i seguenti: info@teatripiacenza.it e 0523-385712.

In occasione della Festa della Repubblica, inoltre, i Musei Civici di Palazzo Farnese saranno aperti al pubblico dalle 10 alle 19, mentre il Museo di Storia Naturale accoglierà i visitatori dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.